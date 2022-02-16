Бухарест, , 10:00 — REGNUM Элитный автомобиль, похищенный несколько месяцев назад из частного гаража в Великобритании, был обнаружен на шоссе международного значения на территории Румынии. Об этом 16 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция

Согласно официальной информации, указанное транспортное средство стоимостью в 30 тыс. евро перевозилось на грузовой платформе среди других подержанных автомобилей по трассе Дева — Нэдлак (Северо-Запад Румынии).

По некоторым данным, найти авто удалось благодаря скрытой системе оповещения, вмонтированной в его двигатель.

Ведется следствие. К работам привлечены сотрудники Интерпола и следственная группа из Великобритании.