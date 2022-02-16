В Румынии обнаружен похищенный в Великобритании элитный автомобиль
Бухарест, 16 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Элитный автомобиль, похищенный несколько месяцев назад из частного гаража в Великобритании, был обнаружен на шоссе международного значения на территории Румынии. Об этом 16 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Полиция
Согласно официальной информации, указанное транспортное средство стоимостью в 30 тыс. евро перевозилось на грузовой платформе среди других подержанных автомобилей по трассе Дева — Нэдлак (Северо-Запад Румынии).
По некоторым данным, найти авто удалось благодаря скрытой системе оповещения, вмонтированной в его двигатель.
Ведется следствие. К работам привлечены сотрудники Интерпола и следственная группа из Великобритании.