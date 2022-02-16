Рим, 16 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Санкции в отношении России со стороны западных стран вводятся беспредметно и не имеют отношения к ситуации вокруг Украины. Такое мнение в эфире итальянского телеканала Rai 1 высказал посол РФ в Риме Сергей Разов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Нет никакой причинно-следственной связи между тем, что происходит на Украине или вокруг неё, и теми санкциями, которые вводятся, на наш взгляд, беспредметно», — подчеркнул российский дипломат.

Он также добавил, что после событий на Украине с 2013 года санкции, которые ЕС и США вводят в отношении России, «приобрели дурную инерцию».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини заявил, что Евросоюзу нужен газ, а в таких условиях трудно вводить санкции против Москвы.

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Ранее член комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара отмечал, что санкции Евросоюза в отношении России незаслуженно наказывают малые и средние предприятия Италии и потому итальянские власти продолжают призывать Брюссель к отмене данных ограничений.