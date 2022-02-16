Вашингтон, 16 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Информации о новых переговорах лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина и Джо Байдена

«Он (президент США Джо Байден) верит в силу дипломатии между лидерами. Но мне нечего сказать по поводу следующего контакта на данный момент», — сказала Псаки на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что санкции западных стран в отношении России могут привести к росту цен на топливо.

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