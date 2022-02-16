* ИГ — запрещённая в России организация

Стокгольм, , 09:41 — REGNUM Денежные средства шведского IT-гиганта Ericsson могли попасть в руки таких террористических организаций, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 февраля в интервью главной деловой газете Швеции Dagens Industri сообщил генеральный директор Ericsson Бёрье Экхольм.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим, что транспортные маршруты, функционирование которых было оплачено, пролегали через районы, контролируемые террористическими организациями, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил бизнесмен, добавив при этом, что невозможно определить, кто является конечным получателем взяток за ведение бизнеса в регионе.

Экхольм далее говорит, что финансирование терроризма «совершенно неприемлемо» для Ericsson, и это то, что компания решительно выступает против этого.

Ранее в компании Ericsson признали, что в ходе внутреннего расследования 2019 года, связанного с деятельностью компании в Ираке, были выявлены серьезные нарушения нормативных требований и кодекса деловой этики, когда речь зашла о взятках террористам за то, чтобы те позволили вести бизнес в оккупированных районах Ирака.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.