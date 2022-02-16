* ИГ — запрещённая в России организация

Стокгольм, 16 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Денежные средства шведского IT-гиганта Ericsson могли попасть в руки таких террористических организаций, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 февраля в интервью главной деловой газете Швеции Dagens Industri сообщил генеральный директор Ericsson Бёрье Экхольм.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Мы видим, что транспортные маршруты, функционирование которых было оплачено, пролегали через районы, контролируемые террористическими организациями, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил бизнесмен, добавив при этом, что невозможно определить, кто является конечным получателем взяток за ведение бизнеса в регионе.

Экхольм далее говорит, что финансирование терроризма «совершенно неприемлемо» для Ericsson, и это то, что компания решительно выступает против этого.

Ранее в компании Ericsson признали, что в ходе внутреннего расследования 2019 года, связанного с деятельностью компании в Ираке, были выявлены серьезные нарушения нормативных требований и кодекса деловой этики, когда речь зашла о взятках террористам за то, чтобы те позволили вести бизнес в оккупированных районах Ирака.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.