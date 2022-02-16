Киев, 16 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Учения, в ходе которых прошли стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, ранее поставленных Украине Британией, провели в зоне Операции объединенных сил в Донбассе (ООС, так в Киеве называют свою силовую операцию в указанном регионе — ред.) украинские силовики. Об этом 16 февраля сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Уточняется, что учения по огневой подготовке, в которых был задействован ряд подразделений из состава ООС, были проведены в Донбассе на одном из полигонов.

«Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили начальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку решению Госдумы РФ о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик и обращения с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину.