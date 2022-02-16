Вашингтон, 16 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Санкции западных стран в отношении России могут привести к росту цен на топливо, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере», — сказал американский лидер.

По его словам, Вашингтон предпринимает меры по противодействию росту цен путём координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свобода имеет цену для США, но не для России — для российского народа она бесценна.

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