Нашвилл, США, 16 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Michael Miller Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 761 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от Яромира Ягра до пяти голов.

Также в составе «Кэпиталз» шайбы забросили форвард Джо Снивли и защитник Ник Дженсен. У «Нэшвилла» отличился нападающий Майкл Маккэррон.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 63 очка. «Нэшвилл» идёт на пятом месте в Западной конференции с 60 очками.

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