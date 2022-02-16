Томск, 16 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Томской области для повторной вакцинации против коронавируса будут использовать первый компонент вакцины «Спутник V». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на новые рекомендации Минздрава РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«Регионам рекомендовали использовать первую дозу вакцины «Спутник V» для повторной вакцинации жителей. Также мы продолжаем использовать для этого препарат «Спутник Лайт», — добавил начальник облздрава Сергей Дмитриев.

При наличии обеих вакцин, по его словам, желающие смогут выбирать, каким из них ревакцинироваться.

Как отмечается, всего к настоящему времени в регионе повторную вакцинацию прошли более 130 тыс. местных жителей.