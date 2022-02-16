Анадырь, 16 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. На Чукотке по предварительным данным Центрального НИИ эпидемиологии несколько проб оказались положительными на штамм коронавируса «Омикрон», сообщает ИА «Чукотка».

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"Генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии выявило «Омикрон», но секвенирование ещё не завершено. Исходя из этого, мы можем сказать, что этот штамм в округе есть», — сказала начальник департамента здравоохранения Чукотки Надежда Ищенко.

Специалисты считают, что «Омикрон» циркулирует в округе уже две недели.

Отмечается, что на Чукотке в среднем регистрируется 50 случаев заражения в сутки. У большинства пациентов болезнь протекает в лёгкой форме. Есть свободные койки для больных коронавирусом в больницах, недостатка лекарств нет. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников также идёт на спад.

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Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка оставалась единственным регионом России, где пока официально не был подтверждён штамм коронавируса «Омикрон».