Москва, 16 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Москве рынок труда адаптировался к реалиям и восстановился к значениям, близким к допандемийным. Об этом 16 февраля сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы Служба занятости

«Мы смело можем говорить, что рынок труда окончательно адаптировался к нынешним реалиям и практически вернулся к допандемийным показателям. Уровень регистрируемой безработицы в столице продолжает снижаться. В конце прошлого года он составлял 0,48%, а сейчас сократился до 0,44%», — приводит слова Раковой сайт правительства Москвы.

Вице-мэр отметила, что показатель является самым низким за последние два года.

Ракова также рассказала, что свыше 50% из числа обратившихся в службы занятости находят работу. С начала 2020 года трудоустроились при поддержке «Моей работы» около 300 тыс. граждан.