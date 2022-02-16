Новосибирск, 16 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска опровергла информацию о нарушениях на Клещихинском кладбище, которая была опубликована в соцсети. Комментарий власти оставили под опубликованной видеозаписью, сделанной якобы на Клещихинском кладбище.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Распространяемая в социальных сетях информация о массовом захоронении ритуальной службой «Гранит» на Клещихинском кладбище Новосибирска не соответствует действительности», — говорится в официальном сообщении.

В мэрии уточнили, что этот видеоролик распространялся в интернете ещё в 2016 году с указанием, что инцидент произошёл в Кемеровской области, «в связи с чем кемеровской прокуратурой была организована проверка по ситуации».