Москва, 16 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В рамках учений «Союзная решимость — 2022» истребители Су-35 Восточного военного округа (ВВО) Вооруженных сил России перехватили условного нарушителя воздушной границы Союзного государства, сообщили в Минобороны РФ.

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«В рамках совместного учения «Союзная решимость — 2022» экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолёта, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что роль нарушителя выполнял белорусский экипаж Су-30СМ.