Майминский район, Алтай, 16 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай от COVID-19 выздоровели к настоящему времени ровно 24 700 человек. За прошедшие сутки коронавирус победили 60 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено при этом 265 новых случаев заражения. Наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе, где диагноз подтвердился у 142 местных жителей. Также новые носители зарегистрированы в Улаганском, Усть-Коксинском, Усть-Канском и других районах.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 29 909. Зарегистрировано также 627 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, в 579 из которых непосредственной причиной смерти стал COVID-19.