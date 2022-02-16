Москва, 16 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Свобода имеет цену для США, но не для России — для российского народа она бесценна. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 16 февраля в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат отреагировала на высказывание американского президента Джо Байдена о том, что «защита демократии стоит дорого», и США готовы заплатить за защиту свободы любую цену. По её словам, США ни разу не платили хоть сколько-то для защиты свободы и даже ни разу «не заплатили по счетам».

«Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что Россия в 2014 году обеспечила защиту демократии в Крыму. Москва признала истинное проявление свободы — референдум о вхождении в состав РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байденвыступил с обращением к жителям России. В нём он заявил, что уверен: они не хотят войны с Украиной.

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