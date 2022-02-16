Тбилиси, 16 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о своём несогласии с решением большинства парламента республики лишить трёх лидеров оппозиционных партий депутатских мандатов. Об этом она сообщила в соцсети Facebook.

(сс) Melberg Саломе Зурабишвили

«Исходя из существующих в наши дни внутренних и внешних вызовов, я не согласна с прекращением полномочий депутатов!» — написала президент.

Ранее Зурабишвили не высказывала мнения по этому поводу в течение всего времени обсуждения данного вопроса.

Напомним, 15 февраля в ходе голосования в парламенте лишили депутатских полномочий лидера Лейбористской партии Грузии Шалву Нателашвили и главу партии «Дроа» Элене Хоштария за злостное игнорирование заседаний парламента на протяжении года. Также места в парламенте лишили лидера партии «Лело» Бадри Джапаридзе. Его суд признал виновным по уголовному делу 2008 года. Согласно грузинскому законодательству, эти случаи являются основанием для лишения депутатских полномочий.