Стокгольм, 16 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В настоящее время российские Вооруженные силы (ВС) являются наиболее мощными в Европе. Об этом 16 февраля сообщает шведское издание Svenska Dagbladet со ссылкой на опрос экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Сейчас она (Россия — ред.) в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — говорится в материале издания.

Также указывается, что в данный момент Россия обладает в высшей степени функциональными ВС, которые способны вести боевые действия и на большом расстоянии от российских границ.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время российская сторона, помимо строительства авианосцев, создает оружие следующего поколения, такое как противоспутниковое и сверхзвуковое.

Помимо того, уточняется, что Россия начала осуществлять далеко идущее сотрудничество с Китаем для создания новых видов вооружений и также начала вести совместные военные учения. При этом добавляется, что США, как считает издание, в течение долгого времени не вели такого рода модернизацию своей армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на полигоне Цабал, расположенном в горном районе Абхазии, продолжаются плановые двусторонние ротные тактические учения с боевыми стрельбами, в которых задействовано 1,5 тыс. военнослужащих дислоцированной в регионе базы Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил России.