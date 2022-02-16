Пенза, 16 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Пензенской области полностью завершившими первичную вакцинацию от коронавируса числятся более 716 тыс. человек. По данным регионального минздрава, свыше 146 тыс. жителей прошли повторную иммунизацию против COVID-19.

Наталья Диева Вакцина

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В Пензе до 18 февраля закрыты прививочные пункты, расположенные в торговых центрах «Коллаж», «САНиМАРТ», «Атак» и «Терновский куст». С 19 февраля все площадки продолжат работу в прежнем режиме: с понедельника по пятницу с 15:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.

ИА REGNUM напоминает, количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 130 535 случаев. Выздоровели за время пандемии 98 547 пациентов, скончались 5033 человека.

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