Кемерово, 16 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 16 февраля, медицинскую помощь получают 27 297 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 27 215 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 2505 случаев заражения коронавирусом. За это же время восемь пациентов скончались, 2415 человек выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 125 208 случаев заражения коронавирусом, 95 873 человека выздоровели, 2038 пациентов скончались.