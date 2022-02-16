Киев, 16 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Как считает вице-премьер Украины Ирина Верещук, в настоящее время мир вошел в период «первой мировой гибридной войны». Она заявила об этом 16 февраля в эфире телеканала «1+1».

(сс) Reina1212 Ирина Верещук

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"Мы живем в период первой мировой гибридной войны. Такого действительно еще не было», — сказала она.

Также Верещук обратила внимание на «апокалиптические настроения» в социальных и отметила, что таковые, по ее мнению, не соответствуют действительности на улицах.

При этом вице-премьер Украины уточнила, что считает, что люди в этой ситуации становятся «живыми инструментами» для атак информационного плана, поддаваясь панике. Кроме того, она привела в пример жителей Донецкой и Луганской областей, живущих и работающих спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийский министр иностранных дел Марис Пейн заявила, что власти Австралии призывают Запад продолжать переговоры с Россией на высоком уровне по ситуации вокруг Украины.