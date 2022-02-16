Москва, 16 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Укрепление рубля на биржевых торгах 15 февраля продолжилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Торги по рублёвым парам на Московской бирже с утра открылись разнонаправленно: доллар продолжал начавшееся с 14 февраля снижение, а евро попыталось немного подрасти.

Но к вечеру доллар и евро единогласно подешевели по отношению к рублю. Доллар к вечеру торговался ниже 76 руб., а евро — ниже 86 руб.

Главной политической новостью 15 февраля стал первый официальный визит в Москву канцлера ФРГ Олафа Шольца с момента его избрания на этот пост.

После прошедших трёхчасовых переговоров президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ появилась надежда на нормализацию политической обстановки и прекращение милитаристской и санкционной истерии некоторых стран Запада.

Не оправдались также негативные ожидания, что Федеральная резервная система США на закрытом заседании совета управляющих могла бы неожиданно повысить процентные ставки, что привело бы к резкому укреплению доллара.

Но этого не произошло, а на уменьшении негативного новостного фона продолжил укрепляться рубль.

Сегодня, 16 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на 07:51 по мск, курс доллара снижается на 3 копейки — до 75,28 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 85,45 рубля.

На сегодняшний день ожидается курс доллара к рублю в коридоре 75−76,20 руб., а курс евро — в коридоре 85−86,50 руб.

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