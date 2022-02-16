Оренбург, 16 февраля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области до конца февраля планируют возобновить плановый прием пациентов в поликлиниках и диспансеризацию. Об этом сообщила в прямом эфире в Instagram глава минздрава региона Татьяна Савинова.

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К оказанию плановой медпомощи Оренбуржье будет возвращаться постепенно. В Орске учреждения уже приступили к оказанию плановой помощи детям. В Оренбурге с 17 февраля начнется диспансеризация детей первого года жизни, в поликлиниках начнут делать прививки.

Для взрослых возобновляют работу дневные стационары, начинают вести прием узкие специалисты.

«Ожидается, что до конца февраля плановая помощь взрослым в Оренбурге будет оказываться в полном объеме, за исключением диспансеризации и профосмотров», — сказала министр.

Напомним, в конце января в поликлиниках Оренбурга приостановили оказание плановой помощи во избежание перекрёстного инфицирования пациентов и для высвобождения медкадров для оказания помощи пациентам с признаками ОРВИ. Добавим, в регионе был отмечен резкий рост заболеваемости. Во всех школах объявляли карантин. Дети учились дистанционно.