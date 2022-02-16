Абакан, 16 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в правительстве региона.

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Как уточнили в оперативном штабе, жертвами COVID-19 стали 70-летняя женщина и 74-летний мужчина. С начала 2022 года в Хакасии умерли уже 183 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 909 носителей коронавируса, выздоровели 1808 человек.