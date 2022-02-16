Абакан, 16 февраля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 909 новых случаев COVID-19, выздоровели 1808 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в региональном правительстве.

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По данным республиканского оперативного штаба, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 20 883 носителя коронавируса. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9; за семь дней — 0,9.

Амбулаторно в настоящее время лечатся 13 597 (-145) человек, в стационарах — 1048 (-23).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Хакасии было подтверждено 1024 случая заражения, выздоровели 1984 человека.