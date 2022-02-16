Киев, , 07:13 — REGNUM Посольство России на Украине переносить из Киева не планируется. Об этом 16 февраля сообщил журналистам источник в российском диппредставительстве на Украине.

Посольство России на Украине. Киев Dmitry Karpezo

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Уточняется, что все российские загранучреждения продолжают работать в штатном режиме. Переносить российское посольство на Украине из Киева, либо сокращать число сотрудников диппредставительства в планах нет.

В последнее время ряд государств сообщили об эвакуации сотрудников своих представительств на территории Украины, либо о переносе диппредставительств из Киева во Львов. Часть посольств иностранных государств, расположенных в Киеве, сократили число своих сотрудников, рекомендовав им немедленно покинуть Украину из-за «возможного вторжения» России на украинскую территорию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Израиль призвал своих граждан срочно покинуть территорию Украины.

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