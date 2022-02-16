Якутск, 16 февраля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о снижении уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Жители Якутска заражаются COVID-19 на 57,5% реже, написал руководитель республики 16 февраля в своём телеграм-канале.

Https://pixabay.com Стоп COVID-19

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При этом он констатировал, что пациентов, которые находятся в реанимациях, не становится меньше. В крайне тяжёлом состоянии остаются 115 человек, 25 из них — подключены к аппаратам ИВЛ.

«К сожалению, люди поздно обращаются за помощью. Надо понимать, что кроме «Омикрона», всё ещё циркулирует штамм дельта. Наибольшее количество госпитализаций приходится на Якутск, а также на Мегино-Кангаласский и Мирнинский районы», — констатировал Айсен Николаев.

По его словам, снижение уровня заболеваемости в районах республики не столь существенно, как в Якутске, и составляет 9,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, статистика по погибшим от коронавируса ухудшилась в Якутии за последние три дня. От инфекции умирают по пять человек в сутки, хотя ранее вирус уносил жизни 2−4 якутян в сутки.