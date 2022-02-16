Якутск, 16 февраля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Статистика по погибшим от коронавируса ухудшилась в Якутии за последние три дня. От инфекции умирают по пять человек в сутки, хотя ранее вирус уносил жизни 2−4 якутян в день, сообщается на портале стопокронавирус.рф.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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За сутки 14 февраля с COVID-19 был госпитализирован 171 житель региона. По данным оперштаба Якутии, 15 февраля в больницы попали 96 пациентов (7,1% от числа заболевших), заразились — 1 354 человека (днём ранее — 1 066). При этом 48% инфицированных коронавирусом — жители Якутска.

Выздоровели за день 4 329 якутян (накануне — 1 630).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии темп прироста заболеваемости COVID-19 сократился на треть. Загруженность поликлиник снижается, обстановка стабилизируется, заявил 14 февраля глава республики Айсен Николаев.