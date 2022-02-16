Ульяновск, 16 февраля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, за последние сутки (15 февраля) официально выявлено 1441 носитель инфекции. Это на 109 меньше, чем было подтверждено 14 февраля, суточное снижение составило 7,03%. Спад идёт пятые сутки подряд.

Количество лабораторных тестирований на коронавирус за последние сутки увеличилось на 5 689 и достигло 1 825 591.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновске завершат ремонт стационара №1 детской городской клинической больницы. На эти цели выделено 9,8 млн рублей. Обновление учреждения началось в 2021 году, тогда было потрачено свыше 89 млн рублей.