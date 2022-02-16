Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мигранты напали на женщину и её дочь. Об этом пишут СМИ.

Мигранты

По информации Е1.ru, это произошло ещё вечером 11 февраля. Конфликт начался в автобусе 57-го маршрута — группа молодых людей стала приставать к девушке. Та позвонила своей матери и попросила её встретить. На конечной остановке по улице Пехотинцев пятеро неизвестных избили обеих.

Сейчас женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. В УМВД по Екатеринбургу заявили журналистам, что по факту причинение средней тяжести вреда здоровью завели уголовное дело. Правда, был задержан лишь один из нападавших — 17-летний молодой человек. По сведениям полиции, остальные его товарищи якобы не участвовали в избиении.