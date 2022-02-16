Киев, , 05:46 — REGNUM Планов по переносу посольства Литвы из Киева в любой другой город Украины не рассматривают литовские власти, заявил посол республики Вальдемарас Серапинас 15 февраля в эфире национального радио LRT.

Флаг Литвы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что дипломатическая миссия продолжает работу в полном темпе, выполняя все возложенные на нее задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля министерство иностранных дел Литвы призвало покинуть территорию Украины.

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