Литва не собирается переносить свое посольство из Киева
Киев, 16 февраля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Планов по переносу посольства Литвы из Киева в любой другой город Украины не рассматривают литовские власти, заявил посол республики Вальдемарас Серапинас 15 февраля в эфире национального радио LRT.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаг Литвы
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Он отметил, что дипломатическая миссия продолжает работу в полном темпе, выполняя все возложенные на нее задачи.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля министерство иностранных дел Литвы призвало покинуть территорию Украины.