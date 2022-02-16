Кемерово, 16 февраля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области сняты ограничение по заполняемости залов театров, кинотеатров, концертных и цирковых организаций, а также спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Соответствующее распоряжения опубликовано на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Театр

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Согласно документу, теперь допускается 100% заполняемость.

Кроме того, возобновляется работа отделений дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания — при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.