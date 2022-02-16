Киев, , 05:02 — REGNUM Посадку вблизи польско-украинской границы совершил вертолёт армии США UH-60 Black Hawk. Такое утверждение сделал 16 февраля журналист телеканала CNBC Брэд Ховард в своём Twitter.

Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk SSGT SUZANNE M. JENKINS, USAF

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Журналист разместил видеозапись, которая якобы сделана с камеры Польской пограничной службы у населенного пункта Корчова. На ней можно различить вертолет, который стоит на автомобильной трассе, а затем взлетает. Ховард утверждает, что воздушное судно направилось в сторону польского города Жешува.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден пообещал не размещать ракеты на территории Украины. Американский лидер также заявил, что США не будут направлять свои войска на Украину в случае обострения. Тем не менее он пообещал поставить Киеву военную технику.

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