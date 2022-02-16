Киев, , 04:40 — REGNUM Гимн Советского Союза прозвучал на «Майдане Незалежности» в Киеве во время трансляции агентства Reuters. Видеозапись была выложена 16 февраля на YouTube-канале агентства.

Киев. Украина Министерство культуры и информационной политики Украины

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Ряд британских СМИ «назначил» дату и время «вторжения» России на территорию Украины. Сообщалось, что это произойдёт в 04:00 по времени Киева 16 февраля. В связи с этим агентство Reuters организовало прямую видеотрансляцию происходящего из центра Киева.

Эфир был назван «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». В описании к трансляции сказано, что Россия уже отводит войска от украинской границы, но страны Запада пока не усидели никаких доказательств. Долгое время ничего особенного не происходило, но затем в эфире фоном прозвучал гимн СССР.

Видеозапись сразу же стала «вирусной» и разошлась по социальным сетям и мессенджерам. Трансляция с «Майдана Незалежности» продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно заявлениям британских СМИ, «нападение» России на Украину начнётся в ночь с 15 на 16 февраля с ракетного удара.

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