Вашингтон, 16 февраля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не размещали на территории Украины свои ракеты и не планируют их размещать в будущем, заявил президент США Джо Байден в ходе своей официальной речи.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Ни США, ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там», — заявил он.

Байден также заявил, что Вашингтон якобы не пытается дестабилизировать ситуацию в России и вредить российскому народу. Также он усомнился, что Москва хочет военного конфликта с Киевом. Кроме того, Байден заявил, что США не будут направлять свои войска на Украину в случае обострения. Тем не менее он пообещал поставить Киеву военную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Россию и страны Запада не использовать язык оружия при переговорах. По его словам, разногласия между странами должны решаться дипломатическим путем.