Скопье, , 04:35 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по вопросам евроинтеграции Боян Маричич 15 февраля в эфире телеканала Kanal5 заявил, что Европейский союз представляет «больше возможностей, больше фондов и самые развитые страны», и что «ради этого мы и стараемся вступить в ЕС».

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик подчеркнул, что вступление в Евросоюз — это не самоцель, а способ помочь гражданам обрести больше возможностей для развития и повысить уровень жизни.

По словам Маричича, ЕВ — синоним и символ правового государства, хороших дорог, лучшего образования, большего числа возможностей для трудоустройства и создания бизнеса, а также честного суда, и ради достижения этих целей правительство инициирует реформы.

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