Скопье, 16 февраля, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Северной Македонии по вопросам евроинтеграции Боян Маричич 15 февраля в эфире телеканала Kanal5 заявил, что Европейский союз представляет «больше возможностей, больше фондов и самые развитые страны», и что «ради этого мы и стараемся вступить в ЕС».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Политик подчеркнул, что вступление в Евросоюз — это не самоцель, а способ помочь гражданам обрести больше возможностей для развития и повысить уровень жизни.

По словам Маричича, ЕС — синоним и символ правового государства, хороших дорог, лучшего образования, большего числа возможностей для трудоустройства и создания бизнеса, а также честного суда, и ради достижения этих целей правительство инициирует реформы.