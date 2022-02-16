Киев, , 01:54 — REGNUM Дальнейшие шаги Лондона и Киева по противодействию России обсуждались в ходе телефонной беседы министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом 15 февраля сообщило на своей странице в Facdebook украинское внешнеполитическое ведомство.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Стороны также затронули тему подготовки нового трехстороннего формата сотрудничества Украины, Польши и Великобритании, а также поддержку Лондоном инициатив Киева в ОБСЕ и обращение Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину по поводу признания Донецкой и Луганской Народных Республик.

Кроме того, Кулеба поблагодарил британские власти за масштабную финансовую и военную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поддержит Киев, если Украина откажется стать членом НАТО.

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