Тбилиси, , 01:50 — REGNUM Парламент Грузии лишил депутатских полномочий трёх известных оппозиционных депутатов, сообщает 15 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

В парламенте Грузии Parliament.ge

Этими депутатами являются Елена Хоштария («Дроа»), Шалва Нателашвили (Лейбористская партия), Бадри Джапаридзе («Лело»).

Причиной лишения полномочий Джапаридзе стал приговор суда, мандат Хоштария был отозван по причине удовлетворения её личного заявления, а Нателашвили был исключён из числа депутатов из-за многочисленных пропусков пленарных заседаний.

Также была удовлетворена просьба о выходе из состава депутатского корпуса Кахи Кучавы, занимавшего в 2021 году должность спикера грузинского парламента.