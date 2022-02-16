Москва, 16 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Мировой спрос на золото и, как следствие, его цена растут из-за волнений на рынке и падения акций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Золото

«Спрос на защищенные активы растет из-за волнений на рынке и падения акций по причине влияния монетарной политики ФРС. Также большую роль играет рост инфляции и геополитические риски из-за ситуации вокруг Украины — инвесторы стараются обезопасить свои активы и вкладывают деньги в золото, поскольку оно считается наиболее защищенным, антикризисным инструментом. В результате с начала февраля рост стоимости золота составил около 3%», — сказала Кошелева.

По ее словам, дальнейшие спрос и цены будут зависеть от ситуации на фондовых рынках.

«В перспективе золото может продолжить рост, поскольку за многолетний период можно выявить тенденцию к увеличению его стоимости», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что власти США постараются сгладить мировые цены на золото и не допускать их резкого роста.