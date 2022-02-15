Анталья, Турция, , 23:19 — REGNUM 15 февраля пресс-служба московского «Спартака» объявила, что команда отправилась на заключительный зимний сбор, который пройдет в турецком городе Анталье, где игроки будут находиться до 19 февраля.

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В Анталье «красно-белые» проведут два товарищеских матча против «Нефтехимика» (18 февраля) и карагандинского «Шахтера» (19 февраля). Обе игры не будут транслироваться в открытом доступе по решению тренерского штаба «Спартака».

После восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак», одержав шесть побед и набрав 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. Лучшим бомбардиром команды является российский нападающий Александр Соболев, забивший восемь мячей в 23-х матчах во всех турнирах.

Через полторы недели, 26 февраля, «Спартак» в матче девятнадцатого тура Российской Премьер-лиги сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».