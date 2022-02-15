Зальцбург, Австрия, 15 февраля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. 20-летний нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и сборной Германии Карим Адейеми прокомментировал свой возможный переход в дортмундскую «Боруссию» следующим летом.

«Боруссия» (Дортмунд)

«Я сосредоточен на «РБ Зальцбурге». Ничего пока не ясно. То, что произойдет летом, произойдет летом», — цитирует Адейеми журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» близка к заключению соглашения с Адейеми, а трансфер немецкого форварда должен состояться следующим летом.

В текущем сезоне Адейеми принял участие в восемнадцати турах австрийской Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА центрфорвард набрал 5 (4+1) очков по системе гол+пас.

Текущее соглашение немецкого нападающего с австрийским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает Адейеми в 35 миллионов евро.