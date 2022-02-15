Архангельск, 15 февраля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Власти Архангельской области смягчили ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, в частности, на территории региона отменено обязательное ношения перчаток для работников сферы услуг и транспорта. Кроме того, теперь контактирующие с заболевшими COVID-19 не будут сидеть двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области госпитализировали 230 пациентов с коронавирусом.