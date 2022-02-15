Москва, 15 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Москва не хотела бы, чтобы в Донбассе повторился «печальный опыт ОБСЕ 1999 года» в Косово и Метохии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ

Лавров напомнил, что тогда руководитель миссии ОБСЕ в южном сербском крае американец Кристофер Волкер «раздул абсолютно лживую тему якобы убийства мирных жителей в селе Рачак».

«Потом было доказано, что на самом деле эти мирные жители были вооруженными боевиками и погибли в бою. Евросоюз впоследствии четко это установил. Волкер тогда публично заявил, что был акт геноцида. Единолично объявил о том, что он отзывает миссию ОБСЕ из Косово. По сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии. Никакого «постсовета» он не спрашивал. Хотя развертывание миссии ОБСЕ, равно как и «свертывание», — прерогатива Постоянного совета», — рассказал Лавров.

Глава российской дипломатии высказал надежду, что причины, побудившие отдельных участников ОБСЕ отозвать своих наблюдателей с Украины, «связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция или отдых».

Напомним, что ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что территорию Донецкой Народной Республики покинули некоторые сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ из США и Великобритании.