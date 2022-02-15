Пекин, , 20:54 — REGNUM Китайские СМИ уделяют большое внимание развитию ситуации вокруг Украины. Как сообщает 15 февраля Синьхуа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Киев смягчить напряженность между ними дипломатическим путем. Он заявил представителям СМИ, что сильно обеспокоен перспективой возможного военного конфликта, который он связывает с разрушением системы европейской и глобальной безопасности.

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Ранее генсек ООН провел онлайн-переговоры с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой, призвав их воздерживаться от применения силы или соответствующих угроз.

Действуя в русле западных подходов, А. Гутерреш призвал к региональной деэскалации, отказу сторон от провокационных действий и использованию дипломатических контактов и встреч, в том числе между главами государств, для разрешения спорных вопросов.