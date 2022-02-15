Москва, , 20:35 — REGNUM Встреча 15 февраля в Москве с российским президентом Владимиром Путиным прошла в дружественной атмосфере, при этом переговоры были интенсивными, передаёт Die Welt. Такую оценку переговорам в Москве дал германский федеральный канцлер Олаф Шольц.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Шольц «Был очень интенсивный и при этом очень доверительный разговор».

По украинской теме он высказал в разговоре с российским президентом позицию Берлина: если Москва осуществит «вторжение» на Украину, будут «серьёзные последствия» — в виде санкций, так что нужно стараться «избежать эскалации».

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