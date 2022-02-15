Москва, 15 февраля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Встреча 15 февраля в Москве с российским президентом Владимиром Путиным прошла в дружественной атмосфере, при этом переговоры были интенсивными, передаёт Die Welt. Такую оценку переговорам в Москве дал германский федеральный канцлер Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Шольц «Был очень интенсивный и при этом очень доверительный разговор».

По украинской теме он высказал в разговоре с российским президентом позицию Берлина: если Москва осуществит «вторжение» на Украину, будут «серьёзные последствия» — в виде санкций, так что нужно стараться «избежать эскалации».