Белград, 15 февраля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 3 апреля этого года. Об этом 15 февраля сообщили сербские СМИ.

ИА REGNUM Здание парламента Сербии

Вучич подписал соответствующий указ, который вступит с силу в момент публикации в «Служебном вестнике» Сербии.

«Я призываю граждан принять участие в голосовании, чтобы страна таким образом проявила свой демократический потенциал», — процитировал телеканал РТС слова президента.

Вучич также отметил, что предыдущий созыв парламента Сербии выполнил важные задачи для страны, особенно в деле укрепления правового государства и создания условий для экономического процветания.

Напомним, что предыдущий созыв парламента Сербии внес дополнения в конституцию, касающиеся судебной системы и системы выбора судей. Реформа судебного законодательства была одним из условий Евросоюза в процессе евроинтеграции Сербии.