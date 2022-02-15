Киев, 15 февраля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Несколько часов продолжается DDoS-атака на Приватбанк, сообщает 15 февраля Страна.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры. Кремль

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По данным украинского Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, несколько часов «Приватбанк» находится под массированной DDS-атакой. В банке заявили, что атака касается исключительно приложения Приват24, а прочие финансовые операции выполняются в нормальном режиме.

«В работе «Ощадбанка» также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атакованы сайты минобороны и ВСУ, — сообщили в центре коммуникаций. — Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счёту его агрессивные планы не срабатывают».